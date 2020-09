Coronavirus e scuola: Ceriano Laghetto, la sala consigliare diventa aula

CERIANO LAGHETTO – “Grazie ai volontari della nostra Protezione civile che, con poche chiacchiere ma tanti fatti, nello scorso week-end hanno trasformato la sala consigliare e la sala lettura della biblioteca in due aule per accogliere gli alunni della scuola primaria! Benvenuti in Municipio!” Così gli attivisti della Lista Dante, di maggioranza a Ceriano Laghetto, che si sofferma sugli interventi compiuti nell’aula consigliare del Municipio per creare nuovi spazi didattici e favorire il “distanziamento” contro la diffusione del coronavirus.

(foto: ecco il nuovo look dell’aula consigliare in Municipio)

