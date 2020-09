CARONNO PERTUSELLA – Civiche benemerenze 2020, l’appuntamento è fissato per la consegna dei riconoscimenti domenica 27 settembre alle 20.30 all’interno del palazzo comunale di piazza Aldo Moro 1.

Il programma della serata, promossa dall’Amministrazione municipale, prevede il saluto da parte delle autorità e poi la consegna delle benemerenze agli interessati, a cura del sindaco Marco Giudici. E‘ previsto anche un concerto di musica classica del duo “Vansisiem lied duo” composto dal soprano Paola Camponovo accompagnata al pianoforte dal maestro Alfredo Blessano. In caso di maltempo la cerimonia ed il concerto si svolgeranno al cinema teatro di via Adua 119 sempre a Caronno Pertusella. Il tutto nel rispetto ed in applicazione delle normative sanitarie anti-covid contro la diffusione dei contagi.

La benemerenza è dedicata ai cittadini che nel corso dell’ultimo anno si sono posti in particolare evidenza, tanto da costituire un riferimento per la collettività.

(foto archivio: l’agorà, punto di incontro ed eventi all’interno del palazzo comunale di piazza Aldo Moro di Caronno Pertusella)

21092020