LIMBIATE – Anche a Limbiate, a poco più di una settimana dalla prima campanella, una scuola ha dovuto fare i conti con il caso di un bimbo trovato positivo al covid-19.

E’ successo alla primaria “Don Milani” di via Cartesio e la procedura è stata seguita da Ats Monza e Brianza, che, dopo aver riscontrato, a seguito di un tampone eseguito, la positività al coronavirus di un alunno della Don Milani, ne ha comunicato l’esito alla direzione didattica dell’istituto comprensivo Da Vinci.

L’intera classe e le insegnanti che hanno avuto contatti con il bambino nei giorni scorsi sono stati messi in quarantena preventiva. Nel caso di test effettuati che risultino negativi, i bambini della classe in isolamento possono essere riammessi a scuola.

Nella zona, il caso limbiatese è il secondo, dopo quello registrato la scorsa settimana in una scuola dell’infanzia di Cesano Maderno, dove i compagni del bambino positivo al virus si sono sottoposti a tampone per poter ritornare a frequentare il plesso: sono risultati tutti negativi.

I “punti tampone” indicati per le scuole della provincia di Monza e Brianza sono tre: l’ospedale vecchio San Gerardo a Monza, l’ospedale di via Mazzini a Desio e l’ospedale di via Santi Cosma e Damiano a Vimercate.

