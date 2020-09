SARONNO – Grande emozione, tanti sorrisi ed anche qualche lacrima per i bimbi e ragazzi degli oratori saronnesi che si sono ritrovati domenica per la messa di saluto a don Stefano Felici. Il vicario parrocchiale lascia la comunità di Saronno perchè è stato chiamato a ricoprire lo stesso ruolo della comunità pastorale “S. Gaetano da Thiene” in Trezzo sull’Adda.

Un trasferimento che giunge dopo un normale discernimento dopo i primi 5 anni di Messa.

Al religioso, durante la celebrazione delle 11,30 è arrivato il saluto dell’intera comunità pastorale Crocifisso risorto, dai sacerdoti ai fedeli, ed anche il ringraziamento per aver “accolto con disponibilità questa nuova chiamata del vescovo”. Anche grazie all’assenza di pioggia la messa si è tenuta, per garantire la massima partecipazione possibile con il rispetto delle norme anti covid, nel cortile dell’oratorio di via Legnani. Al momento non è previsto l’arrivo di nessun nuovo sacerdote per ricoprire il ruolo di don Stefano.

