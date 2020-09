Tradate, tiepidi i cittadini sul referendum costituzionale

TRADATE – A Tradate, al voto del referendum costituzionale lo scorso fine settimana, il dato dei sì ha prevalso, in modo deciso, come nel resto della Lombardia e d’Italia ma con percentuali meno “forti” rispetto a molte altre località lombarde, con una percentuale di no che è arrivata al 33.60 per cento.

Era il referendum che chiedeva ai cittadini di approvare le “modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, ovvero la loro riduzione.

Risultati

Sì 4.647 voti (pari al 66,40%)

No 2.351 voti (pari al 33,60 %)

Bianche 15 voti (pari al 0,21 %)

Nulle 28 voti (pari al 0,40 %)

-Grafico dei risultati

https://www.comune.tradate.va.it/…/2020%20…/15%20su%2015.pdf

-Voti per sezione

https://www.comune.tradate.va.it/…/referendum%202020%20voti…

-Votanti per sezione

https://www.comune.tradate.va.it/…/votanti%20per%20sezione.

Anche a Saronno, come in tutta Italia, il si ha vinto il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari ma il dato interessante, in chiave locale, è che nella città degli amaretti il No è andato molto meglio che in provincia e in regione.

Ma partiamo dai dati relativi al quesito referendario. Per quanto riguarda questa consultazione si sono recati alle urne 19.401 saronnesi pari al 66% degli aventi diritto. Per il referendum hanno i requisiti per votare 29.396 elettori (13881 maschi e 15515 femmine).

