SARONNO – La denuncia è venuta da una pendolare ed è stata rilanciata dal Comitato viaggiatori del nodo di Saronno di Trenord: in barba alle norme anti-covid, qualche giorno fa su un Saronno-Milano Cadorna tutti i passeggeri in una carrozza non indossavano la mascherina regolamentare.

13:27 (1144) di martedi. Attorno a me nessuno con la mascherina. Mi sono recata in testa al treno per farlo presente al capotreno, chiuso in cabina col macchinista. Mi ha risposto “eh ma quando passiamo mettono la mascherina poi la levano”. E comunque da Saronno a Milano Cadorna non siete passati.

La pendolare ha anche realizzato una serie di fotografie, che confermano come nessuno delle mezza dozzina di persone presenti nel vagone avesse la mascherina su bocca e naso, anzi la maggior parte neppure al collo. Un caso forse limite ma non unico; anche nel recentissimo passato si sono registrate segnalazioni di questo genere, per situazione sostanzialmente analoghe.

(foto archivio: un treno fermo alla stazione di Saronno centro)

25092020