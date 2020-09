MOZZATE – Partenza col piede giusto la Pro Azzurra Mozzate, in trasferta a Busto Arsizio contro l’Antoniana. Gara che si è conclusa 0-2 e dunque col successo dei mozzatesi. Porta in vantaggio la Pro al 10′ del primo tempo su punizione di Chiarion; per il resto poche occasioni anche se la Pro è sempre pericolosa. Da segnalare per Antoniana una bella girata di Virili con Lucca a deviare in angolo. Secondo tempo come il primo con la Pro Azzurra che dunque raddoppia; ed altre occasioni per la Pro che non riesce a sfruttare con Amhad e Loo Speziali.

Il raddoppio è firmato da Pagani, sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva a Pagani che realizza un gran tiro al volo.

Antoniana-Pro Azzurra Mozzate 0-2

PRO AZZURRA MOZZATE: Lucca, Terzi, Chiarion, Scotti, Cicchetti, Khuman, Amahd, Mireku, Bredice (Pastore), Loo Speziali, Pagani (Piccolo).

(foto archivio: la Pro Azzurra in azione di gioco durante un precedente match)

