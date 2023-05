x x

CISLAGO – Palcoscenico di prestigo oggi per la partita del primo turno dei playoff di Seconda categoria fra Antoniana e Cistellum: la partita si gioca infatti allo stadio “Speroni” di Busto Arsizio, che solitamente ospita gli incontri interni della Pro Patria in serie C.

L’incontro è quello fra i bustocchi dell’Antoniana, terzi al termine della regular season, ed il Cistellum che è arrivato quarto: secondo le regole, in caso di parità dopo i tempi supplementari non ci saranno i calci di rigore ma passerà il turno l’Antoniana, in quanto meglio classificata. Per l’Antoniana rispetto all’abituale campo di via Cà Bianca uno spostamento di pochi metri, al di là della strada, allo Speroni, messo a disposizione dalla Pro Patria: terreno di gioco migliore e cornice da categorie superiori, per rendere più intensa e appassionate questa gara. Fischio d’inizio alle 15.30.

L’altro incontro di playoff del girone è Gorla Minore-Lainatese, che inizia alle 17. Per i playout c’è Borsanese-Torino club alle 17. Il girone è stato vinto dalla Nuova Abbiate, direttamente promossa in Prima categoria.

