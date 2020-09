TURATE – Nel girone B di Prima categoria, prima giornata, non solo il successo interno del Fbc Saronno, 1-0 sul Portichetto; la vittoria interna 6-3 dell’Esperia Lomazzo sul Montesolaro e la sconfitta a Menaggio 2-0 dell’Asd Ceriano Laghetto, ma pure il passo falso della Salus Turate impegnata oggi in trasferta sul campo dell’Ardita Como, 3-0, con il comasco Mangeruca mattatore dell’incontro. Pari al debutto per il Rovellasca in trasferta contro l’Albavilla, è finita 1-1 lasciando entrambe le squadre proprio in mezzo alla classifica.

Ecco tutti i risultati della prima giornata di campionato in Prima categoria, girone B: Albate Hf-Tavernola 5-0, Albavilla-Rovellasca 1910 1-1, Ardita Como-Salus Turate 3-0, Menaggio-Ceriano Laghetto 2-0, Esperia Lomazzo-Montesolaro 6-3, Faloppiese Ronago-Monnet Xenia 3-2, Fbc Saronno-Portichetto Luisago 1-0, Guanzatese-Real San Fermo 1-0. Classifica: Albate, Fbc Saronno, Esperia Lomazzo, Ardita, Menaggio, Faloppiese, Guanzatese 3 punti, Albavilla e Rovellasca 1, Monnet, Portichetto, Real, Ceriano, Montesolaro, Salus Turate e Tavernola 0.

(foto archivio: un precedente match con impegnata la Salus Turate. In questa immagine un impegno interno per la formazione turatese)

27092020