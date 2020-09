SARONNO – L’ufficio elettorale al piano terra del palazzo comunale in piazza Repubblica ha chiuso. Senza colpi di scena. Non c’è stato nessun altro apparentamento dopo quello in mattinata tra la coalizione di Augusto Airoldi e la lista civica viola Obiettivo Saronno.

Si chiude così il primo round delle secondo turno. Sul piatto però restano ancora molte incognite. Primo la posizione della coalizione dell’ex sindaco Pierluigi Gilli che oggi si è incontrata sia con Alessandro Fagioli e il gotha della Lega sia con Augusto Airoldi. Nessun apparentamento i termini scadono a mezzanotte ma ormai come detto il Municipio è chiuso. C’è sempre la possibilità di un’alleanza o quanto meno di un’indicazione di voto. Da definire anche la posizione di Movimento 5 stelle che al momento non si è ancora espresso.

Nel frattempo sono proseguiti i gazebo in centro delle due coalizioni che sostengono i candidati sindaco al ballottaggio separati da poco più di 300 voti.