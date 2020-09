Malore per Paolo Bocedi: “Grazie a chi mi è vicino!”

SARONNO – Improvviso malore per Paolo Bocedi, saronnese presidente dell’associazione antiracket Sos Italia libera. Per il quale si è reso necessario un intervento in ospedale.

“Grazie siete tantissimi! È andato tutto bene, un’ora di operazione. Il medico – ricorda il diretto interessato – mi ha detto: “Bocedi lei aveva il 30 per cento di possibilità di morire , la sua corteccia e robusta..” Cari amici, sono commosso per tanta solidarietà. Ma oltre il buon dio, qualcuno ci ha messo una pezza. Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei amici ma sopratutto molte di quelle divise che per molti anni mi hanno protetto e che oggi mi scrivono facendomi sentire il loro calore. Un grazie speciale ai miei ragazzi della Sos Italia libera, a molti di quegli studenti che in questi anni ho incontrato e che mi scrivono, ai miei compagni di karate e alla migliore “penna del giornalismo e grande amico Gabriele Moroni. A te amore della mia vita il bacio più grande!”

