x x

SARONNO – “Un “bravo” alla Guardia di Finanza per l’operazione di ieri contro la n’drangheta nel Varesotto, che è cancro nella nostra economia legale da combattere giorno per giorno per ritornare liberi!” Lo dice il saronnese Paolo Bocedi (foto), presidente nazionale dell’associazione Sos Italia libera.

Bocedi fa riferimento all’intervento compiuto nelle scorse ore dalle Fiamme gialle nei confronti di soggetti ritenuti appartenere ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati di natura fiscale e fallimentare, radicata sul territorio lombardo ed operante nel settore dell’armamento e manutenzione della rete ferroviaria italiana, agevolatrice della cosca di ‘ndrangheta Arena- Nicoscia di Isola Capo Rizzuto.

Circa 200 ii finanzieri impiegati nell’operazione e che hanno eseguito perquisizioni locali e domiciliari in Lombardia, Veneto, Calabria e Campania, con il supporto dei Reparti del Corpo territorialmente competenti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

12022022