SARONNO – Densa di cronaca la giornata di martedì a Saronno, con l’annuncio della scomparsa dello youtuber Catone, i nuovi casi covid in città, e nel circondario si parla del trasferimento delle scuole medie da Ceriano Laghetto a Cogliate e dei problemi del Cistellum calcio, ancora senza centro sportivo e che è stato costretto a rinviare il debutto casalingo in campionato. Nella politica, tiene banco il no del Movimento 5 stelle ad alleanze in vista del ballottaggio per l’elezione del sindaco di Saronno.

Lutto: morto nel parco lo youtuber saronnese Catone.

Covid, nuovi casi in zona; sale Saronno. Nelle Groane sale ancora Limbiate. In Lombardia a fronte dei 13.791 tamponi effettuati sono 203 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1,4 per cento.

In pensione la “storica” caposala dell’ospedale, Catia Picozzi.

Centro sportivo ancora indisponibile, il Cistellum scrive al sindaco.

Le scuole medie di Ceriano Laghetto si spostano a Cogliate, ma… a certe condizioni.

30092020