CISLAGO – Rinviata la prima partita di campionato perchè il nuovo centro sportivo di Cislago non è ancora pronto, il Cistellum ha scritto al sindaco Gianluigi Cartabia ed ai consiglieri comunali: obiettivo quello di sensibilizzare alle problematica della società calcistica locale, anche perchè sarà difficile che le opere residue siano concluse nel giro di un paio di settimane e dunque è probabile che anche la seconda in casa della stagione debba essere giocoforza rimandata.

In realtà i lavori relativi al tanto atteso nuovo centro sportivo cislaghese, dopo che quello “storico” era stato reso indisponibile per il calcio “maggiore” dopo le opere di Pedemontana che ne avevano “ingoiato” un fetta, sono davvero in dirittura d’arrivo. Al debutto il Cistellum avrebbe dovuto giocare, nel girone H di Seconda categoria, contro il Molinello. Domenica prossima è prevista la gara in trasferta contro la Virtus Cermenate; domenica 11 ottobre sarebbe previsto il rientro in casa contro il Cassina Rizzardi.

(foto archivio: qualche mese fa un sopralluogo del sindaco al cantiere del nuovo centro sportivo di Cislago)

29092020