SARONNO – Una Catena Umana a Saronno come ad Assisi. Il giorno 11 ottobre, dalle 15.30 alle 17, a Saronno, come ad Assisi, una catena di persone sostituirà la tradizionale Marcia, confermando così l’impegno per la Pace, nel rispetto di tutte le norme antivirus.

Così, 4 Passi di Pace si ritroverà a Saronno per formare la catena umana che unirà due punti opposti della città: Via Roma – Via del Santuario.

I punti di riferimento per individuare facilmente la catena saranno:

– Via Roma, angolo Via Miola

– Piazza della Libertà

– Marciapiede di fronte alla chiesa San Francesco (Consigliato per chi arriverà in treno)

– Marciapiede del Santuario.

La catena non sarà unita dalle mani dei partecipanti, ma reggendo i capi di nastri colorati e bandiere della Pace.

In vari punti del tragitto, faranno parte della catena musicisti e altri artisti che hanno già assicurata la propria disponibilità. La catena, pur rimanendo ferma, dovrà essere in grado di scivolare da un lato o dall’altro, di stringersi e di allargarsi, per consentire l’ingresso di nuovi partecipanti o per ricompattarsi, in caso contrario.

