Saluto e ringraziamento da Ceriano Laghetto per don Leo Bialek

CERIANO LAGHETTO – Domenica mattina una folta rappresentanza di cerianesi, guidata dal sindaco Roberto Crippa, ha partecipato alle celebrazioni della parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo per il saluto ufficiale a don Leo Bialek, che lascia la parrocchia. Don Leo, originario della Polonia, è arrivato al Villaggio Brollo nell’estate del 2013, dopo che era già da dieci anni in Italia per svolgere il suo ministero. Dopo avere affiancato il parroco solarese don Giorgio Guidi con l’incarco di vicario parrocchiale e la cura specifica della parrocchia del Villaggio Brollo, ora è stato destinato a svolgere il ruolo di cappellano dell’ospedale di Rho. Per il saluto e il ringraziamento al termine del suo mandato al Villaggio Brollo, da venerdì a domenica sono state organizzate diverse iniziative ed in particolare, domenica mattina, è stata celebrata una Santa Messa speciale a cui ha fatto seguito anche un momento in allegria negli spazi dell’oratorio del Brollo.

“Ho voluto testimoniare la mia gratitudine a don Leo a nome di tutta la comunità del Villaggio Brollo, che si è molto affezionata a lui in questi sette anni di collaborazione e condivisione – ha commentato il sindaco Crippa – Lo ringrazio per quanto è riuscito a fare per i giovani, per gli anziani, per le famiglie, all’interno di questa frazione così particolare, divisa territorialmente su tre Comuni ma molto affiatata ed unita come lui stesso ha potuto sperimentare”. Dal 1 settembre scorso ha assunto il ruolo di vicario parrocchiale e referente per la parrocchia Madonna del Carmine del Villaggio Brollo, don Felice Zaccanti.

01102020