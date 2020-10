CISLAGO – Due nuovi casi covid sono stati scoperti a Cislago. “Dai dati che mi sono pervenuti questa sera da Ats a Cislago si segnalano due nuovi casi di età oltre i 45 anni ed una di queste persone è ricoverata in ospedale, pertanto i casi totali attivi ad oggi sono 10. Questo, stando a quanto mi è stato segnalato dal confronto quotidiano con i medici di base, è anche dovuto al notevole numero di persone che loro inviano per il tampone anche alla presenza di sintomi minimi che poi nella maggior parte dei casi non risultano positivi”. Così il sindaco cislaghese, Gianluigi Cartabia (foto), che come sempre informa i cittadini sugli aspetti locali dell’emergenza coronavirus.

Dall’inizio della pandemia, a Cislago sono state contagiate 34 persone.

