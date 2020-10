La partita era iniziata con i presupposti migliori di un incontro ricco di emozioni ed azioni, come tutti i big match che si rispettino. Ed in effetti quasi per tutto il primo tempo abbiamo trovato azioni da ogni parte all’altra del campo ma, complici difese ottimali ed un gioco molto tattico a centrocampo. Si arriva così al 45esimo minuto con lo score fisso sullo 0-0 e sul tabellino solo un’ammonizione sponda Pavia.

Si passa alla ripresa, subito emozionante grazie a diverse azioni da parte di entrambe le squadre che ora vogliono a tutti i costi i 3 punti. La partita verso la metà del secondo tempo comincia a diventare nervosa, ma anche il direttore di gara, attraverso cartellini riesce a domare una partita non scontata, ben tre ammonizioni tra il 60esimo ed il 90esimo . Però il gol è nell’aria, ed in uno degli ultimi assalti, a cinque minuti dal termine, sono i padroni di casa a sbloccarla, grazie ad un’azione siderale che ha portato Noia a segnare un gol decisivo non solo per questa partita, ma anche per la stagione. Palla al centro ed i lazzatesi provano diverse azioni disperate per trovare un pareggio che sarebbe oro, ma oltre al danno anche la beffa, in contropiede, in pieno recupero, Noia firma il bis per i suoi, è 2-0 Pavia. Si arriva così al 90esimo minuto e l’arbitro mette così termine al match, una partita difficile, nel quale si sono intravisti per entrambe le squadre spunti dai quali imparare per i prossimi match. La vittoria va così ai pavesi che dopo il mezzo passo falso di Gavirate una settimana fa oggi si rifà e sale così a 4 punti in classifica, diverso il discorso per l’Ardor che arriva una mazzata dopo l’incoraggiante vittoria di Varzi. Tutto da rifare quindi per gli uomini di mister Bonazzi. Appuntamento a domenica prossima.

Pavia – Ardor Lazzate: 2-0

Marcatori: Noia (P) 40′ e 45′ st.

Ammoniti: Noviello (AL) 35′ st, Belotti (AL) 40′ st, Bahirov (P) 23′ pt, Bargiggia (P) 15′ st.

PAVIA: Sacchi, Petrucci, Romanini (45′ st Lizzio), Dipolito, Nucera, Noia, Villanova, Bargiggia (31′ st Ottonello), Procida, Bahirov (47′ st Feola), Esposito (25′ st Corio).

A disposizione: Garzero, Davenia, Feninno, Ceriani, Anzaghi. All. Nistico.

ARDOR LAZZATE: Bizzi, D’Astoli (30′ st Zirafa), Sala (43′ st Martini), Confalonieri, Peverelli, Belotti, Frigerio, Noviello, Mantellini (25′ st Ferrari), Mammetti, Cavalcante.

A disposizione: Bozzato, Zanardi, Barcella, Miucci, Canavesi, Longo. All. Bonazzi

4102020

FOTO ARCHIVIO