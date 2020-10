SOLBIATE ARNO – Niente da fare per l’Uboldese sul cmapo della corazzata Solbiatese, la squadra infarcita di giocatori di categoria superiore e che punta dichiaratamente alla promozione in Eccellenza. Un avvio da protagonista, quello della Solbiatese, confermato anche domenica pomeriggio anche se l’Uboldese si è rivelata un osso duro.

Avvio al fulmicotone da parte dei padroni di casa a segno già al 10′ coi Anzano, ed al 18′ con l’altro bomber, Scapinello. L’Uboldese non si è arresa ed è riuscita ad accorciare le distanze ma proprio allo scadere con gol di Alliata in mischia, ma poco dopo è giunto il triplice fischio dell’arbitro e la rimonta è rimasta incompleta.

Solbiatese-Uboldese 2-1

SOLBIATESE: Catanese, Lonardi D., Lonardi L., Augliera, Zecchini, Zonta (21′ st Novello), De Vincenzi, Piatto (22′ st Giglioli), Mezzotero (25′ st Mondoni), Scapinello, Anzano. A disposizione Zanelotti, Piccatto, Quartesan, Pacifico, Gheller, Magoga. All. Gennari.

UBOLDESE: Pasiani, Bartucci, Guarino, Colombo, Yessoufou (20′ st Copreni), Decarlo, Besati (20′ st Masserini), Maiorano, Longoni (1′ st Alliata), Sassi, Arrigoni (5′ pt Turconi). A disposizione Buffoni, Copreni, Del Monaco, Ibba, De Milato, Calizzi. All. Maestroni.

Arbitro: Chancoul di Monza (Candiani di Busto Arsizio e Puerto di Gallarate).

Marcatori: 10′ pt Anzano (S), 18′ pt Scapinello (S), 45′ st Alliata (U).

04102020