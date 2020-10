SARONNO / TRADATE / VARESE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE – Ieri sono stati quasi 400 i casi registrati ieri in Lombardia, molti registrati tra Varese, Milano e Monza-Brianza.

Ecco il quadro dei positivi registrati da inizio pandemia:

Saronno: 271

Caronno Pertusella: 117

Gerenzano: 41

Cislago: 34

Origgio: 42

Tradate: 150 (147)

Varese: 401 (396)

Busto Arsizio 501 (497)

Gallarate 317 (316)

Laveno Mombello 216

Malnate 178

Coquio Trevisago 130

Somma Lombardo 126 (123)

Gorla Minore 98 (96)

In Brianza:

Limbiate 247 (246)

Cesano Maderno 281 (278)

Monza 1308 (1.291)

Desio 372 (370)

Seregno 331 (329)

Lissone 331

Brugherio 309 (308)

Vimercate 254 (253)

Giussano 204

Carate Brianza 200

Tanti i casi nel Milanese, +160 registrati nella sola giornata di ieri. +35 per la provincia di Varese, diffusi tra Varesotto e Saronnese. In Lombardia, a fronte di 18.860 tamponi eseguiti sono 393 i nuovi positivi per una percentuale pari al 2%. Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

04102020