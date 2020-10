SARONNO – Gli ultras del Fronte ribelle hanno deciso di rinunciare, per il momento, a seguire in trasferta la squadra del cuore, il Fbc Saronno; compresa a quella di oggi pomeriggio a Montano Lucino contro il Real San Fermo, per la seconda giornata del campionato di Prima categoria. Spiegano il perchè in un comunicato.

Abbiamo atteso fino all’ultimo per prendere una decisione così sofferta, nonostante praticamente tutte le curve italiane stiano gettando temporaneamente la spugna da ormai un mese. Ci sembrava più una moda degli ultras che una reale necessità. E il nostro stile ribelle non ci ha mai fatto amare l’accodarci al pensiero della massa. Abbiamo prima voluto toccare con mano la situazione degli stadi italiani anche nelle nostre categorie. Constatiamo però che ad oggi resta tutto poco chiaro: porte aperte con limitazioni, porte chiuse, partite da vedere dalla strada (quando si riesce!), distanziamento obbligatorio, mascherine, schedature all’ingresso. Il tutto spesso scoperto il giorno prima della partita. Tutte misure probabilmente necessarie, non spetta a noi giudicarlo, anche se restiamo perplessi dal fatto che nell’ambito delle manifestazioni sportive il giro di vite sia molto più netto che in altri ambiti.

Ma questo non è il nostro modo di concepire il tifo! Un tifo che per noi è aggregazione, unione, vicinanza e passione, tutti elementi ancora più importanti del vedere la partita stessa! Riteniamo pertanto che al momento non ci siano i presupposti per seguire a modo nostro l’Fbc in trasferta.

Con questa scelta per noi soffertissima come Fronte Ribelle comunichiamo la nostra assenza (per lo meno in via ufficiale) nelle gare lontane dal Colombo Gianetti fino a quando la situazione si normalizzerà. Continueremo a sostenere i ragazzi in casa, dove, grazie al nostro impianto sportivo all’avanguardia, ci è permesso senza problemi di esprimere la nostra passione senza creare alcun tipo di problema di sicurezza. Una scelta a metà, non tipica del nostro stile, ma che ci permette di tenere vivo il gruppo.

Sappiamo che i ragazzi in campo ci capiranno e che anche lontani da Saronno giocheranno come se fossero sospinti dai nostri cori. Torneremo più forti!

Fronte Ribelle Saronno

04102020