BARLASSINA – Si è tenuta lo scorso venerdì a Monza la cerimonia di consegna del premio Beato Talamoni, massima benemerenza provinciale. Il presidente della provincia Fiorenzo Bongiasca ha consegnato una targa a tutti i primi cittadini della provincia, un encomio per il lavoro che hanno svolto e stanno svolgendo nell’affrontare la crisi sociale ed economica dovuta alla pandemia Coronavirus.

“Ringrazio per questo premio – comunica il sindaco di Barlassina Piermario Galli – che davvero riconosce il ruolo dei sindaci, in prima linea al di là di ogni colore politico. Voglio condividerlo con ogni assessore, collaboratore, dipendente comunale, volontario e singolo cittadino che mi ha aiutato in questi mesi e si è reso disponibile per dare una mano.”

“Questo riconoscimento – aggiunge il primo cittadino dei barlassinesi – è anche per tutti voi, che non vi siete fermati ai problemi, alle lamentale, alle critiche, ma vi siete dati e vi state dando concretamente da fare.”

(foto d’archivio)

05102020