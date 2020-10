SARONNO / LIMBIATE / VARESE / BUSTO ARSIZIO – Nel fine settimana in aumento quasi tutte le località della zona, per quanto riguarda i nuovi casi covid.

Ecco il quadro:

Saronno: 273 (271)

Caronno Pertusella: 117

Gerenzano: 41

Cislago: 32

Origgio: 42

Tradate: 150

Varese: 402 (401)

Busto Arsizio 502 (501)

Gallarate 317

Laveno Mombello 216

Malnate 178

Coquio Trevisago 131 (130)

Somma Lombardo 129 (123)

Gorla Minore 99 (96)

In Brianza:

Limbiate 253 (247)

Cesano Maderno 284 (281)

Monza 1.316 (1.291)

Desio 373 (370)

Seregno 332 (329)

Lissone 333 (331)

Brugherio 310 (308)

Vimercate 255 (253)

Giussano 205 (204)

Carate Brianza 200

Sono stati ieri 314 i casi di Coronavirus registrati in Lombardia, la maggior parte di questi concentrati ancora una volta nella provincia di Milano. Boom di contagi per Monza-Brianza, che tocca i 50 nuovi positivi trovati. Ancora molti casi per Bergamo, la provincia ne vede 28.

Sono ancora molti i casi in Lombardia, ieri i casi i nuovi positivi sono stati 314, a fronte di 14.795 tamponi, per una percentuale pari all’2,1 per cento. Lieve calo dei ricoverati in terapia intensiva, che passa da 42 a 39, registrando un -3. I guariti e dimessi nella giornata di ieri sono stati 113.

05102020