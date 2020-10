Sindaco Moretti e assessore Talpo “in pista” per gli allenamenti di “In x aut”

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco di Solaro Nilde Moretti riguardo la visita ai ragazzi dell’associazione In X Aut che supporta le famiglie con ragazzi autistici.

“Buongiorno a tutti, vi scrivo per informarvi che in settimana, insieme all’assessore allo sport Christian Talpo, ho visitato i ragazzi dell’associazione In x aut (associazione di supporto per le famiglie con ragazzi autistici) per l’inizio degli allenamenti dell’iniziativa Tutti in pista, al nostro centro sportivo comunale. Inoltre sabato sarò con loro per la prima giornata del progetto. Un sabato speciale, giunto ormai alla quinta edizione. Il progetto nasce dall’esigenza di offrire, al sabato pomeriggio, uno spazio di gioco e socializzazione a preadolescenti, adolescenti e giovani diversamente abili; in quest’ottica vengono realizzate attività e laboratori con AnimaMente, Parco Groane e Oasi Lipu. Come comune concediamo gli spazi dell’AggregaGiovani La Calamita e del centro sportivo di corso Berlinguer, sostenendo concretamente e convintamente le attività di questo gruppo che, nel giro di pochi anni, è diventato un riferimento professionale e sociale per tantissime famiglie del territorio”.

