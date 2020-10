CARONNO PERTUSELLA – Ancora in salita il dato di Caronno Pertusella, oggi è stato trovato un nuovo caso di positività al covid, +1.

Ecco il dato ufficiale:

Caronno Pertusella: 121 (120)

Nelle Groane in salita il dato di Limbiate e Cesano Maderno.

Continuano a crescere i contagi nelle ultime ventiquattro ore: sono quasi mille i nuovi casi rilevati oggi in Lombardia. Dati preoccupanti, che hanno suscitato anche una reazione dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che richiama la popolazione alla cautela e al rispetto delle norme.

Nella giornata di oggi sono stati effettuati 25.623 tamponi, con 983 nuovi casi positivi per una percentuale del 3,8%. In crescita i pazienti ricoverati: sono tre i nuovi ricoverati in terapia intensiva, mentre la sub-intensiva cresce di 10 unità.

Quasi mille nuovi contagi in Lombardia, la metà dei quali sono ospitati nella provincia di Milano. Sono, infatti, 501 i nuovi positivi rilevati nella provincia, di cui 258 a Milano città. Alti anche i dati per le province di Monza-Brianza e Varese, che registrano oltre i 100 nuovi casi.

