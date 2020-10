VARESE / GALLARATE / BUSTO ARSIZIO – Sono 91 i nuovi casi di Coronavirus rilevati nella provincia di Varese nelle ultime 24 ore, di cui 13 sono ospitati nel capoluogo di provincia. Sono, quindi, 442 i positivi registrati a Varese da inizio pandemia.

Sale anche Busto Arsizio: 533 positivi rilevati da inizio pandemia evidenziano +8 contagi rispetto a ieri.

Sale anche Gallarate: +3 per la località del varesotto, che tocca i 330 positivi da inizio pandemia.

Ecco i dati dei positivi registrati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Varese: 442 (429)

Busto Arsizio 533 (525)

Gallarate 330 (327)

In Lombardia sono 82.988 i guariti/dimessi, 1.140 i nuovi positivi con 22.910 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 4,9%.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

