Le moto danno spettacolo nel centro di Lazzate. Oggi si replica

LAZZATE – Grande spettacolo ieri sera in centro a Lazzate, e si è pronti a replicare quest’oggi: si tratta delle “Serate freestyle show” in occasione del campionato mondiale di trial e si tengono in via San Lorenzo, con ingresso libero per il pubblico. Sono osservare tutte le indicazioni delle autorità sanitarie e dunque obbligo di mascherina e distanza di sicurezza anti-covid. L’evento è promosso dal Moto club Lazzate e dall’Amministrazione civica, con Regione Lombardia.

I campioni delle due ruote si esibiscono in spettacolari evoluzioni con le loro bici e motociclette. A godersi lo spettacolo anche il sindaco lazzatese, Loredana Pizzi. Con lei anche tanti cittadini, pure dei paesi del circondario accorsi per questa insolita ma davvero suggestiva kermesse che per tante persone è stata anche una occasione di svago e divertimento.

(foto: un momento della serata di ieri nel segno delle evoluzioni aeree ad opera di grandi campioni delle due ruote)

10102020