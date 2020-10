SARONNO – La prima partita della finale di softball per lo scudetto vede la vittoria di Bollate, che si porta in vantaggio 2-1 nella serie (al meglio delle cinque). A fare il tifo per Inox Teams Saronno c’è Alessandro Fagioli, sindaco uscente, e Augusto Airoldi, attuale sindaco, la cui nuova giunta si sta insediando in questi giorni.

Il sindaco uscente, Alessandro Fagioli, conferma la sua passione per il softball, già sentitamente espressa: “Un evento ben organizzato dalla società: c’è tanto pubblico, sia saronnese che bollatese. Attualmente la terza gara è andata male, vorrei portare il mio ‘in bocca al lupo’ alle ragazze.”

Emozionato, invece, Augusto Airoldi, nuovo sindaco di Saronno: “Mi è stato chiesto di fare il primo lancio all’inizio della prossima partita; mi preoccupa molto perché temo fare una bruttissima figuraccia. Farò del mio meglio.”

Presente anche il presidente della Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS), Andrea Marcon, che si è espresso relativamente alla attuale situazione dei contagi: “Una meravigliosa atmosfera: ci sono tante persone, tutte disposte ordinatamente. E’ lo spettacolo migliore per una stagione bella, nonostante tutto.”

