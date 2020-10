Softball finale, il fair play di Bonetti: “Serata di grande sport, nonostante il risultato”

SARONNO – Si è tenuta ieri, 10 ottobre, la finale di softball che vedeva una contro l’altra la Inox Team Saronno la Mfk Bollate. La partita fortunatamente è stata aperta al pubblico dei tifosi, rispettando diligentemente tutte le normative anti-covid: misurazione della temperatura all’ingresso, lista con i nominativi delle prenotazioni e braccialetti di diversi colori per distribuire i tifosi in vari punti per assistere alla partita senza assembramenti.

“Noi ci siamo preparati bene – afferma Piero Bonetti, presidente del Saronno softball – poi la partita sfortunatamente non si è conclusa come tutti speravamo, ma è stata comunque una serata di grande sport per delle grandi atlete”.

Bonetti ha ringraziato tutte le ragazze per il loro comportamento e per il loro impegno nel gioco nonostante il risultato finale un po’ deludente. Il presidente inoltre ha sottolineato il fatto che la squadra di Bollate non è stato un avversario semplice, poichè porta sulle spalle altri 13 scudetti, mentre la squadra saronnese si è trovata per la prima volta in campo a lottare per il primo posto.

“Bisogna anche saper accettare – continua il presidente – questo risultato e non dimenticarsi che questa è stata la prima finale per Saronno che conclude una grande stagione per noi garantita da tutti i membri della federazione”.

La squadra saronnese certamente continuerà ad allenarsi e a prepararsi per la prossima stagione, sperando di regalare ai suoi tifosi la stessa energia che ha saputo donare in questa particolare stagione.

11102020