SARONNO – Da un mese in città, il nuovo asilo nido “Il nano nel motore 2” ha aperto le porte ai saronnesi, si trova in via Pola 6 (traversa di via San Giuseppe/ zona Bascapè) e offre un servizio attento alle esigenze e al benessere dei bambini e alle famiglie che usufruiscono del servizio.

Il progetto dell’asilo nido “il nano nel motore” nasce a Legnano 20 anni fà, acclamandosi come la prima realtà privata ad operare sul territorio; gli asili nido sono gestiti da cooperativa V.ita impegnata nell’ambito socio educativo con la conduzione di 6 asili nido, spiega la presidente Silvia Borroni, nativa della città degli amaretti, dichiarando di voler offrire un servizio in linea con le richieste dei genitori di oggi sia in termini economici che di flessibilità oraria;

La concezione della nuova apertura dell’asilo nido il nano nel motore 2 è di staccarsi dall’ottica di proporre sul territorio Saronnese un luogo di sola assistenza e cura del bambino, proponendo un vero e proprio ambiente preparato per rispondere al suo bisogno di ampliare le proprie forze ed energie vitali, per il suo miglior sviluppo sensoriale, motorio, percettivo, affettivo e comunicativo, nel rispetto del metodo e del pensiero dell’educatrice e pedagogista Maria Montessori un sistema educativo che pone al centro le esperienze di autonomia del bambino e il sostegno all’individuo.

I bambini con le educatrici professionali Cristina, Margherita ed Eleonora saranno sostenuti nello sviluppo della loro indipendenza e potranno affinare i cinque sensi manipolando materiali diversi in spazi appositamente progettati con impostazione montessoriana, ritenuta ad oggi lo strumento pedagogico più innovativo e formativo per il mondo dell’infanzia.

“Siamo molto soddisfatti di quello che in questi anni abbiamo creato, il nano nel motore 2 è un servizio educativo giovane e flessibile, strumento di aiuto per le famiglie di oggi, al nido attuiamo un miglioramento pedagogico – ha dichiarato Silvia Borroni – I bambini da zero a tre anni hanno tutte le potenzialità che determinano il loro sviluppo futuro e proprio in questo momento difficile, dall’asilo nido parte la loro vita sociale in sicurezza; ricalcando questo pensiero abbiamo deciso di offrire un servizio di asilo nido “trasparente” dove il genitore vive in prima persona il nido e di come realmente funziona grazie al nuovo metodo d’ambientamento al nido.

Metodo svedese per l’ambientamento

Il Nano nel Motore 2 propone in alternativa al tradizionale metodo di ambientamento usato nella maggior parte dei nidi saronnesi ,“il metodo dei tre giorni o inserimento guidato dal genitore”, che prevede una full immersione nelle attività del nido. Per tre giorni consecutivi (per un totale di circa 18 ore) bambino e genitore trascorrono al nido l’intera giornata, esplorando il nuovo ambiente e condividendo il momento del pasto. Il genitore vive in prima persona il contesto del nido e sostiene il proprio piccolo nell’ambientamento. Questa modalità di inserimento comporta indubbiamente alcuni vantaggi: rispetta i tempi dei bambini e allo stesso tempo tiene conto delle esigenze delle famiglie.

Un nido anche a misura di genitore

L’asilo nido viene incontro anche alle esigenze dei genitori, per queste ragioni durante tutto l’anno, è possibile programmare l’inserimento al nido. Il nano nel motore 2 è aperto tutto l’anno dalle 7.30 alle 18.30! Non solo, è possibile usufruire del “tempo jolly”, una tariffa agevolata e flessibile che prevede solo 3 giorni di frequenza al nido, da scegliere nella formula full-time o part-time. Un ulteriore supporto a famiglie e genitori viene fornito dal punto di vista burocratico: la struttura si occupa di supportare il genitore in fase di richiesta di incentivi e bonus nido Inps, senza il bisogno di rivolgersi a un centro Caaf.

Se iscrivi il tuo bimbo/a al nido entro OTTOBRE ti verrà riservato uno sconto speciale! Puoi visitare la struttura senza impegno prendendo un appuntamento sulle piattaforme social media oppure contattandoci al numero 348 16 06 251 o a mezzo mail [email protected]