Avis, vaccinazione anti-influenzale gratis per i donatori

SARONNO – “Abbiamo avuto la conferma che anche per quest’anno i donatori di sangue sono inseriti tra le categorie di persone che potranno avere il vaccino antinfluenzale gratuito. Quest’anno, più che mai, è di fondamentale importanza visto il periodo delicato che stiamo vivendo, impegnandoci in tal modo a garantire la disponibilità di sangue per chi ne ha bisogno”. Lo dicono da Avis Saronno.

Proseguono dall’associazione dei donatori di sangue: “Al momento non si hanno ancora indicazioni precise sulle modalità, ma si darà precedenza alle categorie maggiormente fragili come anziani e bambini. Si prevede di inserire i donatori di sangue a partire dalla seconda metà del mese di novembre. Daremo aggiornamenti in tempo reale appena avremo notizie certe a riguardo. In caso di necessità, chiedeteci o informatevi da fonti certe. Mi permetto di ringraziare di cuore tutti i donatori che sempre si sono dimostrati disponibili e pronti a rispondere alle reali esigenze del momento contingente. Sono certo che anche questa volta non faranno mancare il loro preziosissimo supporto”.

15102020