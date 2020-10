ORIGGIO – Pure a Origgio non si sfugge alla crescita, significativa, dei casi di positivi al covid che si sta registrando praticamente ovunque. L’ultimo aggiornamento, che fa riferimento ad un dato che comprende gli ultimi giorni, parla di 14 positivi attualmente presenti sul territorio del paese, con un +4 in due giorni. Si tratta di un numero che comprende anche un alunno della scuola primaria del paese e la sua classe è stata dunque posta in quarantena, come previsto in questi casi dai protocolli sanitari.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: il Municipio di Origgio)

16102020