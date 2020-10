La maggioranza sottolinea poi il valore non solo economica dell’opera che rappresenta un passo per la rinascita: “L’ intervento comporterà un investimento di circa 538.000 euro, e dopo il PL7 (che partirà entro fine mese) e le altre opere in programma, sulle quali vi terremo costantemente informati, sarà un altro importante tassello per la rinascita del nostro paese”.