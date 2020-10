Pista di atletica degradata: l’attacco dei pentastellati limbiatesi

LIMBIATE – Riceviamo e pubblichiamo la dura critica del Movimento 5 Stelle di Limbiate relativa allo stato di degrado in cui versa la pista di atletica all’interno del centro sportivo.

“Lo stato di abbandono della pista di atletica fa male, fa male al cuore, fa male ad un bene di proprietà collettiva, fa male allo sport!!!! Ad uno degli sport più puliti, dove i genitori incitano tutti i ragazzi in gara in modo sano, senza litigare fra loro. Sapete quante discipline ci sono nell’atletica? 17! Sapete quante se ne riescono a fare nel nostro centro sportivo? Una e pure fatta male. E da quando c’è questo stato di abbandono? Diciamolo con onestà, la pista di atletica non è mai rientrata nei pensieri delle varie amministrazioni, ma da quando il centro sportivo comunale è stato dato in gestione alla Blu Srl la situazione ha preso una brutta piega e la pista di atletica appare inadeguata sia agli allenamenti dei nostri ragazzi, sia per ospitare un’eventuale manifestazione sportiva: buche, talpe, erba alta, edera rampicante, lavori mai finiti. La cosa che però fa rabbia è che l’amministrazione Romeo abbia deciso di non partecipare ad un bando regionale che avrebbe messo a disposizione 700.000 euro per il rifacimento della pista e perché? Perché non è una priorità. Perché semplicemente non porta voti! Quando avremo un’amministrazione che si interessa anche degli sport minori?”.

