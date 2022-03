x x

CISLAGO – Sabato 26 marzo alla presenza di istituzioni, associazioni e cittadini, si è tenuta l’intitolazione del nuovo centro sportivo al magistrato Paolo Borsellino, con un omaggio anche alla memoria di tutte le vittime di mafia, in occasione della recente Giornata della memoria e dell’impegno dedicata alle vittime innocenti della mafia, che ricorre il 21 marzo di ogni anno.

Il sindaco Stefano Calegari sottolinea come la figura di Borsellino porti con se anche un esempio di ideale che si sposa con la visone dello sport: “Dobbiamo essere tutti determinati a perseguire un obiettivo nello sport come nella vita e lo sport oggi ce lo insegna anche attraverso questo ulteriore messaggio: non rinunciamo mai agli ideali e giochiamo “pulito”.

Il nuovo centro di via dello Sport, costruito da Autostrada Pedemontana Lombarda Spa, e di cui il Comune è divenuto proprietario nel febbraio 2021, è stato inaugurato lo scorso settembre e sarà gestito, insieme all’impianto sportivo di via Papa Giovanni XXIII, fino al luglio 2026 dalla cooperativa Sport Village Cislago.

(foto: il sindaco Stefano Calegari durante l’evento)

