MOZZATE – Non hanno rubato amarezza della comunità mozzatese e del mondo sportivo è comunque tanta per il raid messo a segno ormai qualche giorno fa.

Ad entrare in azioni dei vandali, così è giusto chiamarli, che hanno distrutto e messo in disordine il centro sportivo comunale recentemente rilevato dal Como 1907. Un episodio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì che ha lasciato molta amarezza nella cittadinanza e nel mondo sportivo mozzatese per il quale l’arrivo della società lariana rappresenza un importante volano per il rilancio del settore. Le motivazioni del blitz restano ancora oscure anche perchè gli intrusi hanno essenzialmente messo a soqquadro documenti negli uffici e divise negli spogliatoi. Una condanna è stata espressa anche dal sindaco Luigi Monza.

