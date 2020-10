ROMA – Il premier Giuseppe Conte ha firmato domenica mattina il nuovo Dpcm, Decreto del presidente del consiglio dei ministri, in funzione anti-covid. Entra in vigore domani, lunedì e resterà in vigore sino al 24 novembre. A breve dovrebbe tenersi una conferenza stampa del premier per entrare nel dettaglio dei contenuti.

I primi contenuti del Dpcm – Per le scuole superiori prevista la didattica a distanza anche oltre il 75 per cento; molte Regioni avevano chiesto il 100 per cento.

Bar, ristoranti, gelaterie e locali pubblici devono chiudere alle 18 (ma potranno restare aperti la domenica), consentito il servizio a domicilio. Stop a palestre, piscine e centri benessere. Prevista anche la chiusura di tutti i cinema ed i teatri, e dei parchi di divertimento.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

25102020