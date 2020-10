Covid, il sindaco Pizzi informa: anche a Lazzate notevole incremento dei casi

LAZZATE – Nelle ultime ore il sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi, ha fatto il punto sulla situazione covid in paese.

Carissimi lazzatesi,

ecco un aggiornamento dei dati Ats sul nostro territorio riferiti a ieri lunedì 26 : le persone positive risultano 39 ed in sorveglianza attiva ne vengono segnalate 15 .

Nel giro di pochi giorni i casi positivi sono purtroppo aumentati ma, dalle informazioni in nostro possesso, nella maggior parte dei casi i sintomi sono leggeri, si risolvono in breve tempo e non abbiamo segnalazioni di particolari casi di criticità.

Mi sento di raccomandare ai non più giovani e a chi è affetto da patologie di prestare molta attenzione ai contatti stretti, anche nell’ambito della propria famiglia, mantenendo le distanze, evitando i luoghi affollati e ovviamente l’uso della mascherina è fondamentale per preservare la nostra salute.

Il vostro sindaco

Loredana Pizzi

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545.

Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie. Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

28102020