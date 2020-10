SARONNO – “È stata una Festa del Trasporto molto particolare e, credo, che le immagini che ho catturato possano storicizzare questo particolare momento che coinvolge tutti noi. Sono immagini di Fede e nello stesso tempo di speranza, affinché tutto possa risolversi in tempi brevi per il bene di tutti, e ritrovare quella giusta serenità per andare avanti”.

Così il fotografo saronnese Armando Iannone descrive gli scatti che ha deciso di condividere con ilSaronno dell’intensa domenica saronnese. Prima la messa alle 10 con la prima uscita ufficiale della Giunta e dei nuovi consiglieri comunali quindi al pomeriggio il momento di raccoglimento e preghiera nella grande piazza cuore pulsante di Saronno che si è illuminato della fede e delle preghiere dei saronnesi. Un momento molto diverso dalla tradizionale processione ma altrettanto intenso, emozionante e suggestivo.

“El feston de Saronn“ è una ricorrenza saronnese che si svolge la quarta domenica di ottobre, con la processione per le vie cittadine del santo crocifisso, molto venerato in Prepositurale. La celebrazione risale al 1734, anno dell’abbattimento dell’antica chiesa di San Cristoforo dalla quale, in processione, la comunità religiosa trasportò il crocifisso in Prepositurale dove è stato collocato definitivamente nella navata sinistra.