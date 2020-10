LIMBIATE – Si chiama “Accoda” ed è il servizio attivo dalla giornata di oggi 29 ottobre per l’accodamento ordinato delle auto che devono effettuare i tamponi al drive through di Limbiate (o a quello di Monza).

L’attivazione di questa pagina web è stata decisa dall’ASST Monza per regolare l’accesso in modo ordinato e controllato ai suoi due drive (quello di Limbiate, collocato nella piazza del centro sportivo di via Tolstoj, e quello di Monza, presso l’ospedale Vecchio San Gerardo), che rimangono sempre riservati alla popolazione scolastica: i bambini nella fascia 0-3 anni, gli allievi della scuola dell’infanzia, gli studenti delle scuole primarie, secondarie (I e II grado) e il personale scolastico (docenti e non docenti). Il nuovo servizio “Accoda” non sostituisce l’autocertificazione, che sarà ancora necessaria.

In home page, sul sito www.asst-monza.it, è sufficiente selezionare la funzione “Prenotazione Tamponi Drive through” e si accede ad una pagina che consente la registrazione dell’utente, attraverso l’inserimento dei dati del soggetto che deve effettuare il tampone. All’indirizzo elettronico fornito dall’utente sarà successivamente inviato un messaggio per confermare la registrazione, assegnare la data dell’appuntamento e, soprattutto, la fascia oraria in cui presentarsi (con la tessera sanitaria, i riferimenti della prenotazione cartacea o digitale e il modulo di autocertificazione).

A Limbiate, come anche a Monza, rimangono garantite oltre 400 disponibilità di accesso giornaliere, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 14.

I comuni che fanno riferimento al drive di Limbiate sono quelli dell’Ovest della Brianza e specificatamente, oltre a Limbiate, Ceriano Laghetto, Cogliate, Lazzate, Misinto, Barlassina, Cesano Maderno, Varedo, Bovisio Masciago, Desio, Lentate sul Seveso, Meda, Nova Milanese e Seveso.

(nella foto: le transenne per la coda al punto tamponi drive di Limbiate)