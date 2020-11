SOLBIATE OLONA / SARONNO – Ha aperto i battenti un nuovo punto tamponi “Drive-through”, li si fa direttamente dell’auto, nato dalla collaborazione tra Ats Insubria, che ha competenza sanitaria anche su Saronno e circondario e le unità della Nato Rapid deployable corps Italy ed Esercito italiano, negli spazi della caserma “Ugo Mara” di Solbiate Olona, a poca distanza dall’uscita dell’autostrada A8 di Busto Arsizio.

L’Esercito italiano, in collaborazione con la Protezione civile, ha messo a disposizione, in Lombardia, 33 squadre per effettuazione tamponi tramite modalità “Drive-through”. Attualmente con questa squadra sono attive anche altre 7 postazioni in 5 Comuni: Milano (via Novara, Romolo-parcheggio metropolitana e Linate aeroporto), Lecco (località Bione), Caponago (Monza Brianza), Malnate (Varese) e Lodi. Per quanto riguarda gli abitanti nella zona, prenotazioni rivolgendosi ad Ats Insubria (sede di Varese).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

24112020