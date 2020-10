MILANO – Numeri in rapida salita, per quanto riguarda i contagi da coronavirus, in Italia ed in Lombardia dove sono sempre di più. I dati odierno, appena diffusi, forniscono un quadro che appare sempre più allarmanti, considerando lincremento delle persone che hanno bisogno di cure ospedaliere. Il tasso di occupazione delle terapia intensive a livello nazionale ha raggiunto il 25 per cento, la soglia di allerta è il 30 per cento.

I numeri – Oggi in Italia sono stati registrati 31.084; mentre in Lombardia si sono raggiunti in un solo giorno gli 8.960 casi, con 48 decessi; ieri i casi lombardi erano stati 7.339.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

