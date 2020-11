LAINATE – I numeri crescono anche a Lainate. Questa settimana l’evoluzione dell’emergenza sanitaria per il virus Covid-19 fa registrare questi dati forniti da ATS e aggiornati al 30 ottobre scorso:

– 282 casi positivi, di cui 255 a casa, 27 in ospedale

– 703 cittadini sono ora in quarantena.

– 901 sorveglianza conclusa

L’amministrazione richiama tutti alla responsabilità, alla cautela e al rispetto delle misure di prevenzione in vigore.

Molto diversi erano i dati della scorsa settimana: aggiornati al 22 di ottobre, i positivi in città erano 73, di cui 11 in ospedale. Estremamente più basso anche il numero dei cittadini in quarantena: il 22 di ottobre erano 136; questa settimana il dato è cresciuto i 567 unità.

In Lombardia sono stati ieri 2.064 i nuovi guariti/dimessi e 8.919 i positivi con 46.781 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 19 per cento. Alti anche i numeri nelle province: numeri a quattro cifre per Monza-Brianza, Milano e Varese.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto d’archivio: una veduta della Villa Litta di Lainate)

01112020