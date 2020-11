Manutezione verde, a Ceriano Laghetto il consigliere diventa giardiniere

CERIANO LAGHETTO – “Grazie al nostro consigliere comunale delegato Ezio Vergani alle prese in questi giorni con la potatura delle gestroemie di via Cadorna”. Lo dicono dalla lista civica di maggioranza “Dante sindaco”, elogiando l’impegno in prima persona del consigliere, che molti cittadini hanno visto all’opera, con scala ed attrezzi da lavoro, nella strada del paese, impegnato nel taglio di rami e rametti e poi nella relativa pulizia.

Intanto, l’altra mattina gli addetti della Gelsia, società che a Ceriano si occupa di nettezza urbana e verde pubblico, hanno da parte loro compiuto un accurata pulizia delle foglie di tigli, in particolare in via San Francesco e via Solferino. “Raccomandiamo – rimarcano dalla civica – la massima cautela e di evitare assembramenti in queste giornate di festività, nel rispetto delle norme anti-covid. Buona Festa di tutti i santi e dei nostri defunti!”

(foto: il consigliere comunale delegato Enzo Vergani impegnato personalmente nelle potature in paese)

