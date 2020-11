LIMBIATE / CESANO MADERNO – Non sfuggono alla giornata domenica di forte crescita dei casi positivi al coronavirus in tutta la Brianza sia Limbiate che Cesano Maderno. Con un +77 oggi Limbiate supera la soglia psicologica dei mille casi dall’inizio della pandemia. Cesano fa +63.

Ecco la situazione aggiornata, fra parentesi il dato di ieri:

Limbiate 1.032 (955)

Cesano Maderno 893 (830)

Monza 3.008 (2.829)

Desio 992 (941)

Seregno 1.020 (943)

Lissone 1.019 (959)

Brugherio 900 (863)

Giussano 655 (603)

Carate Brianza 433 (421)

In Lombardia sono 489 i nuovi guariti e dimessi e 8.607 i positivi, con 39.658 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 21,7 per cento, che è dunque in ulteriore incremento (ieri era a 19). I decessi oggi in Lombardia sono stati 54 mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26.

E’ una nuova impennata di casi di positività al coronavirus, quella a cui si assiste oggi fra le province di Varese (+1.238 secondo peggior dato di sempre), Monza e Brianza (+1.195) e Como (+485). Più di tutti il Milanese, oggi +3.695 nuovi casi ricontrati.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: volontari e protezione civile a Limbiate)

