SARONNO – “Ats mi ha comunicato che ad oggi ci sono 568 saronnesi positivi. Un dato in crescita significativa rispetto alle rilevazioni dei giorni scorsi. I guariti sono 273 con un +27 rispetto alla scorsa settimana. Da segnalare, con rammarico, il primo deceduto di questa seconda ondata”.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che fa il punto della situazione dell’emergenza covid in città. C’è anche un nuovo dato: “L’età media dei contagiati è di poco più di quarant’anni un dato che ci spinge ad insistere ancora di più sulla sensabilizzazione e sulla necessità di rispettare le norme”.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.