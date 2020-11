Coronavirus, Librandi (Iv): “Risposta importante da vaccino AstraZeneca”

SARONNO – “Altro passo in avanti importante nella lotta al Covid. AstraZeneca ha confermato che il vaccino sperimentato dà un’importante risposta immunitaria negli anziani. Sono stati registrati, infatti, risultati migliori anche di quelli che normalmente sono riscontrati da un vaccino antinfluenzale. Dopo mesi di sofferenza e sacrifici finalmente comincia a intravedersi la fine su questa crisi. Ora è necessario un ulteriore sacrificio da parte di tutti per cercare di frenare l’aumento dei contagi in attesa dell’arrivo delle prime dosi in Italia”. Lo dichiara in una nota il deputato saronnese Gianfranco Librandi di Italia viva.

