SARONNO – Dai commercianti che chiedono se possono restare aperti ai cittadini che vogliono sapere se possono andare ai parenti: sono solo alcune delle domande che nelle ultime ore vengono rivolte al comando della polizia locale di piazza Repubblica letteralmente preso d’assalto dai saronnesi a caccia di informazione e delucidazioni sul nuovo Dpcm e il lockdown attivo da domani.

Ecco un rapido e schematico riassunto delle norme

– vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, salvo i casi di necessità, urgenza, motivi di salute, lavoro e istruzione)

– vietato ogni spostamento anche all’interno del territorio stesso

– chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole e altri negozi (qui le attività ceh restnao aperte);

– chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, la ristorazione con asporto

– sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto

– consentito uscire per fare una passeggiata in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina;

– consentito uscire di casa per fare attività sportive in forma individuale (corsa, bicicletta, etc)

– in presenza i servizi per l’infanzia, la scuola elementare e la prima media. Tutte le altre classi dovranno ricorrere alla didattica a distanza.

Per circolare sarà necessaria un’autocertificazione.

(foto di Edio Bison)