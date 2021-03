SARONNO – Ecco un riassunto delle norme in vigore da oggi per effetto dell’ingresso della Lombardia nella zona rossa.

MOBILITÀ

È vietato ogni spostamento in entrata, uscita e all’interno del proprio comune.

Consentito lo spostamento solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Obbligatoria l’autocertificazione ogni volta che ci si muove dalla propria abitazione. È sempre consentito il ritorno a casa.

SCUOLE

Rimangono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, l’attività scolastica solo in modalità DAD, anche per l’università e gli asili nido. Sono consentite lezioni in presenza per studenti con disabilità in base all’art 43 dpcm 2/03, uso dei laboratori e per bisogni speciali educativi.

Possibile in presenza i corsi per medici in formaIone specialistica, formazione in medicina generale, tirocinanti delle professioni sanitarie.

VISITE E SECONDE CASE

Non è consentito raggiungere amici o parenti ed è sempre vietato lo spostamento. Secondo le Faq del governo le seconde case sono raggiungibili (di proprietà e in affitto dimostrabile) ma da lunedì: questo weekend vale ancora ordinanza regionale che lo vieta.

BAR E RISTORAZIONE

I bar e ristoranti sono chiusi, consentita la sola consegna domicilio e asporto fino alle 18 per bar e locali, per i ristoranti fino alle 22.

COMMERCIO

Sono aperti: supermercati, farmacie, parafarmacie, benzinai, tabaccai, fioristi, elettronica, elettrodomestici, informatica e telecomunicazioni , librerie, edicole, cartolerie, biancheria personale, articoli sportivi, lavanderie, articoli animali, funerari, giocattoli.

CHIUSI

Parrucchieri, Centri estetici, Mercati salvo per i generi alimentari.

ATTIVITÀ SPORTIVA

Consentita l’attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto.

ATTIVITÀ MOTORIA

Solo nei pressi della propria abitazione.