CARONNO PERTUSELLA – “Non so dire cosa sia successo con precisione. Abbiamo sentito degli scoppi e abbiamo visto una fiammata”. E’ la testimonianza di un caronnese che ha seguito l’intervento dei vigili del fuoco in via Adua dove sono alle 20,30 sono accorsi diversi mezzi di pronto intervento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalle sedi di Saranno e Busto/Gallarate con un’autopompa, un fuoristrada e un autobotte. Gli operatori hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Le fiamme hanno interessato un capanno e parzialmente anche l’abitazione.

Diverse anche le foto e i video, soprattutto del fumo che si alzava, condivise sui social da residenti di altri quartieri per cercare di capire cosa fosse successo.

Lunedì scorso un incendio aveva interessato l’appartamento sfitto sopra l’ex Veronelli di via Trieste.

